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شؤون فلسطينية

الشرطة والنيابة العامة تحققان بملابسات مقتل ثلاثة مواطنين بضواحي القدس

الشرطة والنيابة العامة تحققان بملابسات مقتل ثلاثة مواطنين بضواحي القدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة في رام الله، مساء اليوم السبت، أنها ألقت القبض على المشتبه بهما، بإطلاق النار، الذي أدى لوفاة ثلاثة مواطنين، في كفر عقب، بضواحي القدس.

ووفق الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فقد باشرت النيابة العامة بالتحقيق فيما باشرت الشرطة، بإجراءات البحث والتحري في ملابسات مقتل ثلاثة مواطنين في حادثة وقعت في بلدة كفر عقب شمال القدس.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الشرطة تلقت بلاغاً عن حادثة وصول أربع إصابات لمجمع فلسطين الطبي، وصفت إصابتان بالخطيرة، وبعدها أعلن الأطباء عن وفاتهما، وبقي اثنان آخرون يتلقون العلاج، فيما تم نقل عدد من الإصابات إلى أراضي عام 48، وتم الإعلان عن وفاة أحدهم.

وأضاف ارزيقات: بأن قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية توجهت للبلدة لحفظ الأمن والنظام العام.

هذا وقد أمرت النيابة العامة بإحالة الجثمانين لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية عليهما.

من جانب آخر، قبضت الشرطة مساء اليوم على شخصين مشتبه بهما بالقتل، وسيتم إحالتهما لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما حسب الأصول.

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