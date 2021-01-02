عاجل

  • ملحم: يمنع التنقل والحركة بين المحافظات اعتباراً من يوم غد لمدة أسبوعين

  • ملحم: تعمل المطاعم والمقاهي والنوادي الصحية وصالونات الحلاقة والتجميل بوتيرة عمل لا تزيد عن 30%

  • شرطة رام الله تلقي القبض على المشتبه بهما بإطلاق النار الذي أدى لوفاة اثنين في كفرعقب

شؤون فلسطينية

البزم: الاجراءات الوقائية المفروضة منذ شهر أثمرت بمنع تفاقم الحالة الوبائية

البزم: الاجراءات الوقائية المفروضة منذ شهر أثمرت بمنع تفاقم الحالة الوبائية
رام الله - دنيا الوطن
أكد إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أن الإجراءات الوقائية المفروضة منذ قرابة شهر، أثمرت بمنع تفاقم الحالة الوبائية بشكل أكبر، خاصة في هذه الأسابيع الأكثر خطورة التي تشهد ذروة انتشار فيروس (كورونا).

وقال البزم في تصريحات لقناة (الأقصى) الفضائية، مساء اليوم السبت: "هناك التزام بدرجة عالية من المواطنين بالإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت للأسبوع الرابع على التوالي، وهذا الأمر حقق نتائج إيجابية في الحد من انتشار الفيروس".

وأضاف: "مستمرون في هذه الإجراءات على الأقل في هذه المرحلة، وهناك تقييم مستمر للحالة الوبائية مع وزارة الصحة، وفي حال وجود ضرورة للتشديد أو التخفيف يتم ذلك وفقاً لتقييم الحالة"، مؤكداً أنه ما زال الوضع في مرحلة الخطر، مشددا على ضرورة استمرار التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة وخاصة الإجراءات الشخصية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة: "لابد من تظافر كل الجهود، فالإجراءات الحكومية وحدها لن تحقق كل الجدوى إذا لم يكن هناك التزام كامل من المواطنين".

أخبار ذات صلة

شاهد: الحكومة تصدر قرارات وإجراءات جديدة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)

شاهد: الحكومة تصدر قرارات وإجراءات جديدة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)

قيادي بـ (حماس): وافقنا على إجراء الانتخابات بالتتابع لإنجاز المصالحة

قيادي بـ (حماس): وافقنا على إجراء الانتخابات بالتتابع لإنجاز المصالحة

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل للتحقيق بجريمة اطلاق النار على الشاب أبو عرام بالخليل

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل للتحقيق بجريمة اطلاق النار على الشاب أبو عرام بالخليل

ازريقات: قتيلان وعدد من الإصابات في شجار مسلح بكفر عقب شمالي القدس

ازريقات: قتيلان وعدد من الإصابات في شجار مسلح بكفر عقب شمالي القدس

(حماس) تُعقب على الرسالة التي أرسلتها للرئيس عباس حول المصالحة

(حماس) تُعقب على الرسالة التي أرسلتها للرئيس عباس حول المصالحة

كهرباء غزة تشرع بتركيب قواطع أوتوماتيكية على عدد من الشبكات

كهرباء غزة تشرع بتركيب قواطع أوتوماتيكية على عدد من الشبكات

رحب برسالة حماس.. الرئيس يُقرر دعوة حنا ناصر لبحث إجراءات إصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات

رحب برسالة حماس.. الرئيس يُقرر دعوة حنا ناصر لبحث إجراءات إصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات

الصحة: تسجيل 25 حالة وفاة و1064 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع

الصحة: تسجيل 25 حالة وفاة و1064 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل للتحقيق بجريمة اطلاق النار على الشاب أبو عرام بالخليل

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل للتحقيق بجريمة اطلاق النار على الشاب أبو عرام بالخليل

كهرباء غزة تشرع بتركيب قواطع أوتوماتيكية على عدد من الشبكات

كهرباء غزة تشرع بتركيب قواطع أوتوماتيكية على عدد من الشبكات

سلطة الأراضي بغزة: خصصنا 55 دونماً لتوسعة (معبر رفح) لتقديم خدماته بشكل أفضل

سلطة الأراضي بغزة: خصصنا 55 دونماً لتوسعة (معبر رفح) لتقديم خدماته بشكل أفضل

بلغت 20 مليون شيكل.. خطة إسرائيلية لمراقبة البناء الفلسطيني بمناطق (C) بالضفة

بلغت 20 مليون شيكل.. خطة إسرائيلية لمراقبة البناء الفلسطيني بمناطق (C) بالضفة

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

الخارجية الفلسطينية: موافقات جديدة لسفر طلبة ومواطنين ورجال أعمال إلى اسطنبول

الخارجية الفلسطينية: موافقات جديدة لسفر طلبة ومواطنين ورجال أعمال إلى اسطنبول

مدير مستشفى الأوروبي: انخفاض طفيف في منحنى الإصابات بفيروس (كورونا)

مدير مستشفى الأوروبي: انخفاض طفيف في منحنى الإصابات بفيروس (كورونا)

الخضري يُطلق على 2021 عام تفعيل التضامن الدولي لرفع الحصار عن غزة

الخضري يُطلق على 2021 عام تفعيل التضامن الدولي لرفع الحصار عن غزة

منوعات

رانيا يوسف من جديد..&#34;بيني وبين ربنا عمار&#34;.. &#34;وهكذا مشهد البوسة&#34;..&#34;ويجب اخصاء المتحرش&#34;

رانيا يوسف من جديد.."بيني وبين ربنا عمار".. "وهكذا مشهد البوسة".."ويجب اخصاء المتحرش"

شمس البارودي &#34;لم أجدد اشتراكي في النقابة منذ اعتزالي وهذه الفنانة هاجمتني&#34;

شمس البارودي "لم أجدد اشتراكي في النقابة منذ اعتزالي وهذه الفنانة هاجمتني"

وفاة وحيد حامد.. بعد تكريمه وسط بكاء الفنانين

وفاة وحيد حامد.. بعد تكريمه وسط بكاء الفنانين

إتهام سامو زين بتقليد محمد رمضان

إتهام سامو زين بتقليد محمد رمضان

وفاة الكاتب المصري الكبير وحيد حامد

وفاة الكاتب المصري الكبير وحيد حامد

شاهد: صابر الرباعي &#34;2020 سنة كبيسة عملت فيها 20 مسحة&#34;

شاهد: صابر الرباعي "2020 سنة كبيسة عملت فيها 20 مسحة"

دينا الشربيني تثير الجدل باحتفالها بالعام الجديد

دينا الشربيني تثير الجدل باحتفالها بالعام الجديد

براءة رامز جلال من تهمة السرقة

براءة رامز جلال من تهمة السرقة

تعرف على فنانات رفضن الزواج.. أصالة &#34;فشلت&#34; وزينة &#34;أدفع مليون دولار لو تزوجت&#34;

تعرف على فنانات رفضن الزواج.. أصالة "فشلت" وزينة "أدفع مليون دولار لو تزوجت"

شاهد: الجمهور يصف الدكتورة خلود بـ&#34;المريضة&#34; لهذا السبب

شاهد: الجمهور يصف الدكتورة خلود بـ"المريضة" لهذا السبب

عربي

العراق: تفكيك لغم ملتصق بناقلة بحرية قبالة السواحل العراقية

العراق: تفكيك لغم ملتصق بناقلة بحرية قبالة السواحل العراقية

أمواج البحر تلقي سبع جثث على شاطئ بمستغانم الجزائرية

أمواج البحر تلقي سبع جثث على شاطئ بمستغانم الجزائرية

الحكومة العراقية: سعر لقاح (فايزر) لن يختلف عن السعر العالمي

الحكومة العراقية: سعر لقاح (فايزر) لن يختلف عن السعر العالمي

شاهد: أربعة قتلى على الأقل بانفجار سيارة مفخخة شمال سوريا

شاهد: أربعة قتلى على الأقل بانفجار سيارة مفخخة شمال سوريا