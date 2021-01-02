البزم: الاجراءات الوقائية المفروضة منذ شهر أثمرت بمنع تفاقم الحالة الوبائية



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة: "لابد من تظافر كل الجهود، فالإجراءات الحكومية وحدها لن تحقق كل الجدوى إذا لم يكن هناك التزام كامل من المواطنين".



رام الله - دنيا الوطنأكد إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أن الإجراءات الوقائية المفروضة منذ قرابة شهر، أثمرت بمنع تفاقم الحالة الوبائية بشكل أكبر، خاصة في هذه الأسابيع الأكثر خطورة التي تشهد ذروة انتشار فيروس (كورونا).وقال البزم في تصريحات لقناة (الأقصى) الفضائية، مساء اليوم السبت: "هناك التزام بدرجة عالية من المواطنين بالإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت للأسبوع الرابع على التوالي، وهذا الأمر حقق نتائج إيجابية في الحد من انتشار الفيروس".وأضاف: "مستمرون في هذه الإجراءات على الأقل في هذه المرحلة، وهناك تقييم مستمر للحالة الوبائية مع وزارة الصحة، وفي حال وجود ضرورة للتشديد أو التخفيف يتم ذلك وفقاً لتقييم الحالة"، مؤكداً أنه ما زال الوضع في مرحلة الخطر، مشددا على ضرورة استمرار التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة وخاصة الإجراءات الشخصية.