ازريقات: قتيلان وعدد من الإصابات في شجار مسلح بكفر عقب شمالي القدس

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خاص دنيا الوطن

أفاد العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، بسقوط قتيلين اثنين، وعدد من الإصابات، خلال شجار مسلح وقع مساء اليوم السبت في كفر عقب شمالي القدس.



وأكد ارزيقات في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن الاحتلال الاسرائيلي يرفض السماح لأفراد الشرطة الفلسطينية للوصول الى المنطقة.