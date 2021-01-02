(حماس) تُعقب على الرسالة التي أرسلتها للرئيس عباس حول المصالحة



وقال قاسم في تصريح له، مساء اليوم السبت: "مبادرة الحركة نابعة من إدراكها للقيمة الاستراتيجية، لتحقيق المصالحة، خاصة في ظل ما تمر به القضية الفلسطينية".









رام الله - دنيا الوطنأكد حازم قاسم، المتحدث باسم حركة (حماس)، أن رسالة قيادة الحركة، التي بعثتها للرئيس محمود عباس، بخصوص المصالحة، استمرار لجهود الحركة الهادفة لترتيب البيت الفلسطيني، وإعادة بناء النظام السياسي على مستوى منظمة التحرير، ومؤسسات السلطة.