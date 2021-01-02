شاهد: أربعة قتلى على الأقل بانفجار سيارة مفخخة شمال سوريا

















رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (روسيا اليوم)، بأن سيارة مفخخة انفجرت، اليوم السبت، بالقرب من سوق الخضرة في مدينة رأس العين شمالي سوريا، ما أدى إلى سقوط أربعة قتلى على الأقل.وذكر نشطاء محليون، أن بين الضحايا طفلين، فيما أصيبت والدتهما بحروق جراء الانفجار.