مقتل ثلاثة أشخاص بانفجار استهدف مهندسين أتراكاً بالصومال

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت حركة "الشباب" الصومالية الإرهابية، مسؤوليتها عن تفجير وقع، اليوم السبت، قرب العاصمة مقديشو، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.



وأفادت بوابة صومالية (غاروي أونلاين) أن الانفجار وقع جنوب العاصمة، واستهدف طاقم بناء بإشراف تركي، كان يعمل بالقرب من أحد الطرق.



وأشارت حركة "الشباب" إلى أن الانفجار، أسفر عن مقتل مسؤول تركي، واثنين من ضباط الشرطة الصومالية، بحسب المنفذ.



وأفاد الموقع، أن مشروع الطريق الذي يربط مقديشو ببلدة أفغوي القريبة، تم تمويله من خلال تبرع قطري، مع تأمين شركة البناء التركية العقد.



واجتاحت الصومال أعمال عنف منذ اندلاع الحرب الأهلية بين الجماعات المسلحة القائمة على العشائر في أوائل التسعينيات، ومما زاد الوضع تعقيدًا ظهور جماعات إرهابية مثل حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة (جماعة إرهابية محظورة في روسيا)، والتي تنفذ بانتظام تفجيرات وهجمات.