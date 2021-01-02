دولي

(كورونا) بروسيا.. تراجع الحالات الجديدة إلى 26.3 ألف إصابة و447 وفاة

(كورونا) بروسيا.. تراجع الحالات الجديدة إلى 26.3 ألف إصابة و447 وفاة
رام الله - دنيا الوطن
سجلت روسيا، اليوم السبت، 26301 إصابة بفيروس (كورونا) إضافة إلى 447 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، انخفاضا عن 27039 إصابة و536 وفاة في إحصائية أمس الجمعة.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس (كورونا) في تحديثه اليومي، أن حصيلة الحالات المسجلة في البلاد، وصلت إلى 3 ملايين و212637، منها 58002 وفاة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وبتعافي 18897 شخصاً خلال اليوم الماضي، ارتفع مجموع حالات الشفاء إلى مليونين و599035، مع بقاء 555600 حالة نشطة.

وحسب بيانات المركز، فإن 14,8% من المصابين الجدد لم تظهر عليهم أعراض المرض.

وفي موسكو، تراجع عدد الإصابات اليومية من 5907 أمس إلى 5452 اليوم، مع زيادة الوفيات من 71 إلى 76، في حين تماثل 6107 مرضى للشفاء.

وفي بطرسبورغ، حافظت مؤشرات الوضع الوبائي على استقرارها، باستثناء عدد حالات الشفاء، الذي هبط من أكثر من 3 آلاف أمس إلى أقل من ألف اليوم.

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