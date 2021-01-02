الأردن يُسجل إصابات جديدة بسلالة (كورونا) المتحورة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بالسلالة الجديدة من فيروس (كورونا) المستجد، التي رصدت مؤخراً في بريطانيا.



وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالسلالة الجديدة إلى خمس حالات، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



والسلالة الجديدة، التي يقول الخبراء: إنها قادرة على الانتشار بشكل أسرع من الفيروس الأصل، دفعت بسلطات أكثر من 50 بلداً إلى فرض قيود سفر على المملكة المتحدة، ومن بين تلك الدول الصين البؤرة الأولى للوباء في أواخر عام 2019.



وقال مصدر طبي أردني لقناة (المملكة) الرسمية: إن "الحالات الثلاثة الجديدة المصابة بفيروس (كورونا) المتحور، اكتُشفت بعد فحص 4 عينات، وصلت مختبرات وزارة الصحة لأشخاص قادمين من خارج الأردن".



وأوضح، أن "فحص فيروس (كورونا) المتحور، يحتاج فترة تتراوح بين 3 أيام و4 أيام لحين ظهور النتيجة"، مشيراً إلى أن "وزارة الصحة، تقوم بتتبع الحالات القادمة من خارج الأردن وعزل المصابين منزلياً".



وأعلن وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، الأحد، تسجيل المملكة أول إصابتين بالسلالة الجديدة لدى زوجين قدما من بريطانيا في 19 كانون الأول/ ديسمبر.



وعلق الأردن الرحلات المباشرة وغير المباشرة مع بريطانيا إلى أجل غير مسمى، في 21 كانون الأول/ ديسمبر، إثر ظهور السلالة الجديدة من الفيروس.



وأفادت دراسات، قدمت في المملكة المتحدة، بأن السلالة البريطانية أكثر عدوى من السلالة الأصلية، ولكن ليس هناك حتى الآن دليل على أن الإصابة بالفيروس المتحور، يمكن أن تؤدي إلى حالة أكثر خطورة من (كوفيد- 19) أو تزيد من خطر الوفاة.