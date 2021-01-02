كهرباء غزة تشرع بتركيب قواطع أوتوماتيكية على عدد من الشبكات









رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة توزيع الكهرباء، بمحافظات قطاع غزة، أنه في ظل الإغلاق الشامل لقطاع غزة، تقوم طواقم الشركة، بتركيب عدد من القواطع الأوتوماتيكية على عدد من شبكات الكهرباء في عدد من المحافظات، وذلك استكمالا لمشروع (سكادا) الخاص بالتحكم شبكة الكهرباء عن بعد.وقالت الشركة في تصريح وصل "دنيا الوطن": "هذه الجهود وغيرها من الأعمال المتعلقة بتأهيل عدد من الشبكات وتأمينها وإعادة تأريض عدد منها، والتأكد من سلامة توصيلاتها وتركيب عدادات ذكية، تأتي في إطار التحول نحو شبكة ذكية عصرية، يمكن من خلالها النهوض بمستوى خدمة الكهرباء، وتقديمها للمشتركين بجودة أفضل وأداء مميز، وهو المستوى الأبرز الذي تسعى الشركة لأن يكون عنواناً للمرحلة المقبلة، ورؤيتها خلال العام الجديد 2021".