رحب برسالة حماس.. الرئيس يُقرر دعوة حنا ناصر لبحث إجراءات إصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات





وبعد الاطلاع على الرسالة، أعطى الرئيس توجيهاته للرجوب، بإبلاغ حركة (حماس) بترحيبه بما جاء في الرسالة، بشأن إنهاء الانقسام، وبناء الشراكة وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال انتخاباتٍ ديمقراطية بالتمثيل النسبي الكامل، انتخابات تشريعية ورئاسية، ومجلس وطني بالتتالي والترابط، وتأكيده على التزام حركة (فتح) بمسار بناء الشراكة والوحدة الوطنية.



وقد قرر الرئيس، دعوة الدكتور حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، للاجتماع به لبحث الإجراءات الواجبة الاتباع لإصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات وفق القانون، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



ويتوجه الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بالشكر للشقيقة مصر، التي ترعى ملف المصالحة، والشكر موصول للدول الشقيقة والصديقة، قطر وتركيا وروسيا والأردن، التي أسهمت بجهودها الخيرة في تقريب وجهات النظر، والتوصل إلى الاتفاق المذكور.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت الرئاسة الفلسطينية، أن رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، تسلم رسالة خطية من إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، نقلها له جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح).