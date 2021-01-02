الصحة: تسجيل 25 حالة وفاة و1064 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 119 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، اليوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 86.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.6%، ونسبة الوفيات 1.0%، من مجمل الإصابات.وتم تسجيل 14 حالة وفاة في الضفة الغربية، في كل من: طولكرم 1، رام الله 4، ضواحي القدس 3، جنين 1، نابلس 2، الخليل 3، وفي قطاع غزة 11 حالة وفاة.وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 1064 إصابة، سجلت على النحو التالي: أريحا (12)، سلفيت (22)، طولكرم (43)، رام الله (102)، ضواحي القدس (17)، بيت لحم (29)، جنين (55)، نابلس (42)، الخليل (25)، قلقيلية (5)، طوباس (8)، وفي قطاع غزة (704).وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: أريحا (12)، سلفيت (42)، طولكرم (72)، رام الله (182)، بيت لحم (166)، جنين (82)، نابلس (197)، الخليل (149)، طوباس (15)، وفي قطاع غزة (560).