سلطة الأراضي بغزة: خصصنا 55 دونماً لتوسعة (معبر رفح) لتقديم خدماته بشكل أفضل



وفي سياق آخر، أوضحت شمالي في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، أن أراضي المندوب والمحلول، هي مسميات من المواطنين، لافتة إلى أن سلطة الأراضي لا تعترف بها، حيث إنها أراضٍ مسجلة بأنها حكومية، ويوجد لجنة حكومية مختصة تقوم بدراسة كافة السيناريوهات والأشكال؛ لمعالجة تلك الأراضي.



وقالت: "فتحنا الباب؛ لتسجيل وحصر أراضي المندوب والمحلول، ومن يدعي ملكيته لهذه الأراضي، عليه تقديم الأوراق التي تثبت ذلك".





رام الله - دنيا الوطنأكدت أمل شمالي، مدير العلاقات العامة والإعلام بسلطة الأراضي، بقطاع غزة، أنه تم تخصيص 55 دونماً، لصالح توسعة (معبر رفح) لتقديم خدماته بشكل أفضل للمواطنين.