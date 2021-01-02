بلغت 20 مليون شيكل.. خطة إسرائيلية لمراقبة البناء الفلسطيني بمناطق (C) بالضفة





ووفقا للصحيفة، فقد حددت وزارة الاستيطان، عدة معايير لتمويل المجالس الاستيطانية لتنفيذ الخطة، حيث سيتم تشغيل دوريات ميدانية ممولة من الوزارة، وبحوزتها مركبات وطائرات مسيرة بدون طيار، بهدف متابعة ومراقبة أي عمليات بناء فلسطينية.





في ذات الصدد، أشار الوزير الإسرائيلي إلى أن هذه الخطة، جرى اتخاذها بالتنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ لمنع استيلاء الفلسطينيين عليها، على حد قوله.

وقال هنغبي: "إن هذه الخطوة، تهدف لحماية المنطقة (c) من السيطرة غير الشرعية للفلسطينيين"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية.