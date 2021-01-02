شؤون فلسطينية

أيهما الاقرب للتصعيد مع الاحتلال الاسرائيلي الجبهة الشمالية ام الجنوبية؟

أيهما الاقرب للتصعيد مع الاحتلال الاسرائيلي الجبهة الشمالية ام الجنوبية؟
رام الله - دنيا الوطن
قال ضابط إسرائيلي كبير، إن الجبهة الشمالية هي أكثر جبهة تقترب من التصعيد مع إسرائيل، بحسب ما ورد في صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة، أمس الجمعة، عن ضابط كبير في قيادة الجبهة الشمالية قوله: "الجبهة الشمالية هي الأقرب للتصعيد، وأي حدث بسيط قد يؤدي إلى حرب بالشمال، تستمر لعدة أيام".

وأضاف: "إن حزب الله يواصل محاولاته لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، وأي حادثة قد تجر إسرائيل لحرب على الجبهة الشمالية، مع حزب الله تستمر عدة أيام".

وبحسب الصحيفة، حذر الضابط من وقوع عملية امنية تؤدي إلى وقوع عدد من القتلى الإسرائيليين، مشددا على أن هذا الأمر لا مفر منه.
 
ولفت الضابط إلى أن هذه المخاوف، تتطلب الاستعداد الدائم على الجبهة الشمالية، تحسبا لوقوع عملية، قد تؤدي إلى التصعيد، وتجر إلى حالة حرب.

ووفقا لصحيفة (يسرائيل هيوم)، أكد الضابط أن حزب الله سيواصل محاولاته التي نفذها خلال عام 2020، للانتقام لمقتل أحد عناصره على يد إسرائيل في سوريا.

وأشارت إلى أن الضابط وجه رسالة تحذير إلى إيران وحزب الله، قال فيها: "نحن جاهزون لأي حدث وندرك أن العدو سيحاول مفاجأتنا، لكننا سنفاجئه".

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