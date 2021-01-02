شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية: موافقات جديدة لسفر طلبة ومواطنين ورجال أعمال إلى اسطنبول

الخارجية الفلسطينية: موافقات جديدة لسفر طلبة ومواطنين ورجال أعمال إلى اسطنبول
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة فلسطين لدى الأردن، عن حصولها على الموافقات اللازمة للطلبة والمواطنين ورجال الأعمال، الذين سجلوا لديها للسفر إلى اسطنبول، وذلك في 1/1/2021 عبر المنصة الإلكترونية.

ودعت الخارجية جميع من سجلوا لديها سابقاً، وأبلغتهم بحصولهم على الموافقات اللازمة، والذين سجلوا لديها عبر المنصة الأخيرة المذكورة أعلاه المباشرة بالحجز وشراء التذاكر على متن رحلات الملكية، كما هو موضح في الجدول التالي، عبر نظام الحجز الإلكتروني https://repat.rj.com/ أو عبر وكيل سفرهم المحلي. 

ودعت المواطنين الراغبين بالسفر إلى ضرورة حصولهم على شهادة معتمدة من وزارة الصحة بخلوهم من فيروس (كورونا)، على أن تتضمن الشهادة أو الكتاب تحديد ساعة وقت أخذ عينة الفحص، وذلك لمدة لا تتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة إلى وقت الصعود إلى الطائرة.

ونوهت إلى أن على جميع من يحجزون، ويشترون التذاكر الاطلاع على الوقت المحدد لإجراء فحص (كورونا) والوقت المحدد للتواجد في المعابر (الاستراحة) حسب الجدول المرفق.

وطالبت جميع من يقومون بالحجز وشراء التذاكر بضرورة الدخول إلى الرابط الإلكتروني التالي: وتأكيد إجراء الحجز وفحص (كورونا) www.mofa.pna.ps/reservation، واستكمال الطلب بشكل كامل.

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