عربي

السعودية.. إغلاق صالة نظمت حفلاً غنائياً احتفالاً برأس السنة

السعودية.. إغلاق صالة نظمت حفلاً غنائياً احتفالاً برأس السنة
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت السلطات السعودية، صالة أقام أصحابها حفلاً غنائياً فيها بمنطقة المدينة المنورة، احتفالاً بالعام الجديد دون ترخيص.

وقالت إمارة المدينة المنورة في بيان على (تويتر) إن أميرها فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، وجه بإغلاق الصالة تحفظياً، واستكمال الإجراءات اللازمة، لتطبيق أقصى العقوبات النظامية.

وشددت إمارة المنطقة، على وجوب استشعار الجميع من مواطنين وزائرين ومقيمين، قدسية ومكانة المدينة وخصوصيتها.

وأكدت متابعتها المستمرة لمختلف الأنشطة الاجتماعية والتجارية، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الاجتماعي، لافتة إلى أنه "ستتم محاسبة أي جهة تخالف ذلك وفق الأنظمة واللوائح".

أخبار ذات صلة

سياح إسرائيليون هربوا (الماريغوانا) من تل أبيب إلى دبي في رأس السنة

سياح إسرائيليون هربوا (الماريغوانا) من تل أبيب إلى دبي في رأس السنة

شاهد: &#34;الأمير النائم&#34; يستجيب لتوجيهات الطبيب

شاهد: "الأمير النائم" يستجيب لتوجيهات الطبيب

إصابة عمرو موسى بفيروس (كورونا)

إصابة عمرو موسى بفيروس (كورونا)

الأردن: 17 وفاة و1271 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 17 وفاة و1271 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية: تسجيل أقل عدد وفيات يومية بفيروس (كورونا) منذ ثمانية أشهر

السعودية: تسجيل أقل عدد وفيات يومية بفيروس (كورونا) منذ ثمانية أشهر

بأكثر من مليار دولار.. مصر توقع تسع اتفاقات للتنقيب عن النفط والغاز

بأكثر من مليار دولار.. مصر توقع تسع اتفاقات للتنقيب عن النفط والغاز

تونس: ترجيحات بإمكانية وصول الدفعة الأولى من اللقاح مع بداية الربع الأول من 2020

تونس: ترجيحات بإمكانية وصول الدفعة الأولى من اللقاح مع بداية الربع الأول من 2020

مصر تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

مصر تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

مدير مستشفى الأوروبي: انخفاض طفيف في منحنى الإصابات بفيروس (كورونا)

مدير مستشفى الأوروبي: انخفاض طفيف في منحنى الإصابات بفيروس (كورونا)

الخضري يُطلق على 2021 عام تفعيل التضامن الدولي لرفع الحصار عن غزة

الخضري يُطلق على 2021 عام تفعيل التضامن الدولي لرفع الحصار عن غزة

التميمي يُطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول جرائم الاحتلال

التميمي يُطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول جرائم الاحتلال

العسيلي: 40 مليون دولار تمويلات للشركات غير الربحية خلال العام 2020

العسيلي: 40 مليون دولار تمويلات للشركات غير الربحية خلال العام 2020

زوارق الاحتلال تفتح النيران صوب مراكب الصيادين شمال غزة

زوارق الاحتلال تفتح النيران صوب مراكب الصيادين شمال غزة

أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم السبت

أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم السبت

تعرف على أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

تعرف على أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

الصحة الفلسطينية: الحالة الوبائية لم تستقر والصورة ستتضح أكثر هذا الأسبوع

الصحة الفلسطينية: الحالة الوبائية لم تستقر والصورة ستتضح أكثر هذا الأسبوع

منوعات

رانيا يوسف من جديد..&#34;بيني وبين ربنا عمار&#34;.. &#34;وهكذا مشهد البوسة&#34;..&#34;ويجب اخصاء المتحرش&#34;

رانيا يوسف من جديد.."بيني وبين ربنا عمار".. "وهكذا مشهد البوسة".."ويجب اخصاء المتحرش"

شمس البارودي &#34;لم أجدد اشتراكي في النقابة منذ اعتزالي وهذه الفنانة هاجمتني&#34;

شمس البارودي "لم أجدد اشتراكي في النقابة منذ اعتزالي وهذه الفنانة هاجمتني"

وفاة وحيد حامد.. بعد تكريمه وسط بكاء الفنانين

وفاة وحيد حامد.. بعد تكريمه وسط بكاء الفنانين

إتهام سامو زين بتقليد محمد رمضان

إتهام سامو زين بتقليد محمد رمضان

شاهد: صابر الرباعي &#34;2020 سنة كبيسة عملت فيها 20 مسحة&#34;

شاهد: صابر الرباعي "2020 سنة كبيسة عملت فيها 20 مسحة"

دينا الشربيني تثير الجدل باحتفالها بالعام الجديد

دينا الشربيني تثير الجدل باحتفالها بالعام الجديد

براءة رامز جلال من تهمة السرقة

براءة رامز جلال من تهمة السرقة

تعرف على فنانات رفضن الزواج.. أصالة &#34;فشلت&#34; وزينة &#34;أدفع مليون دولار لو تزوجت&#34;

تعرف على فنانات رفضن الزواج.. أصالة "فشلت" وزينة "أدفع مليون دولار لو تزوجت"

شاهد: الجمهور يصف الدكتورة خلود بـ&#34;المريضة&#34; لهذا السبب

شاهد: الجمهور يصف الدكتورة خلود بـ"المريضة" لهذا السبب

فيديو: عابد فهد يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة حاتم علي

فيديو: عابد فهد يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة حاتم علي

عربي

السعودية.. إغلاق صالة نظمت حفلاً غنائياً احتفالاً برأس السنة

السعودية.. إغلاق صالة نظمت حفلاً غنائياً احتفالاً برأس السنة

إصابة عمرو موسى بفيروس (كورونا)

إصابة عمرو موسى بفيروس (كورونا)

الأردن: 17 وفاة و1271 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 17 وفاة و1271 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية: تسجيل أقل عدد وفيات يومية بفيروس (كورونا) منذ ثمانية أشهر

السعودية: تسجيل أقل عدد وفيات يومية بفيروس (كورونا) منذ ثمانية أشهر