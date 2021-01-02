شؤون فلسطينية

(أونروا) تُسدد رواتب موظفيها الأسبوع المقبل

(أونروا) تُسدد رواتب موظفيها الأسبوع المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، توفر حوالي 80% من رواتب موظفيها للشهر الماضي، بعد أن واجهت الوكالة صعوبات مالية خطيرة العام الماضي.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة الأممية، تمارا الرفاعي، إن الوكالة الأممية، ستدفع رواتب شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي منتصف الأسبوع المقبل، بعد رفض اتحادات العاملين في الوكالة الدفع بشكل جزئي، مضيفةً أن "المبلغ الكامل لم يتوفر".

وأكد رئيس اتحاد العاملين في الوكالة في الأردن، رياض زيغان، تعهد الوكالة بدفع الرواتب منتصف الأسبوع المقبل، حيث شدد المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة الغوث، على عدم قبول تجزئة الرواتب.

وكانت الوكالة، أعلنت منتصف الشهر الماضي حاجتها إلى 40 مليون دولار؛ لدفع رواتب موظفيها، وتقديم خدمات أساسية مباشرة، خصوصاً في سوريا وقطاع غزة.

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