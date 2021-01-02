العسيلي: 40 مليون دولار تمويلات للشركات غير الربحية خلال العام 2020

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم السبت: إن الشركات غير الربحية، حصلت خلال العام المنصرم، على تمويلات تزيد عن 40 مليون دولار تركزت في قطاعات التنمية الاجتماعية والصحة والتعليم والزراعة والمرأة وغيرها من المجالات التنموية.



وأضاف الوزير: "حرصنا خلال الجائحة الصحية على تقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز اداء قطاع الشركات وتمكين الشركات غير الربحية من الحصول على التمويلات التي تصب في تقديم العون والمساعدة لأبناء شعبنا، وهي تمويلات تأتي باسم الشعب الفلسطيني خاصة قي ظل تداعيات الجائحة الصحية التي كبدت الاقتصاد الوطني ما يزيد عن 2.5 مليار دولار.



وأشار الوزير إلى إنجاز نظام جديد للشركات غير الربحية البالغ عددها نحو 300 شركة تخضع بموجب النظام الجديد لعملية رقابة وتدقيق ضمن معايير واضحة ومحددة تضمن ان تحقق اهدافها التنموية وبما يصب في مصلحة ابناء شعبنا.



ومن بين المشاريع التي شملتها التمويلات، دعم قطاع الارشاد والتأهيل النفسي والاجتماعي، ضمن برنامج الدعم النفسي لاطفال المدارس في قطاع غزة، وتمكين المرأة في المناطق البدوية، وعيادة متنقلة في محافظة أريحا والأغوار ضمن طب الاسرة وسرطان الثدي ووحدات الحروق في محافظة نابلس، ومشروع من اجل دخل مستمر وامن غذائي من خلال الانتاج الحيواني بالإضافة إلى تعليم تقنية التأمل التجاوزي لمساعدة أشخاص يمرون في ظروف صعبة نفسية واجتماعية وغيرها من المشاريع.