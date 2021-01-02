إعلام الأسرى: الإعلان عن إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بين الأسرى بسجن النقب

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفاد مكتب إعلام الأسرى، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، نقلت، صباح اليوم السبت، جميع الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) بسجن (النقب) إلى قسم 8 في سجن (رامون).



وأشارت مكتب إعلام الأسرى، إلى أن ذلك جاء بعد الإعلان عن إصابات جديدة بالفيروس في قسم 3 بسجن (النقب)، لافتاً إلى أن التقديرات تفيد بإصابة غالبية القسم بفيروس (كورونا) بناءً على الأعراض التي بدأت تظهر على الأسرى.



وقال: "هناك تخوف كبير من انتقال فيروس (كورونا) إلى أقسام أخرى في سجن (النقب) في ظل الاستهتار المتواصل من قبل إدارة سجون الاحتلال".