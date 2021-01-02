إعلام الأسرى: الإعلان عن إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بين الأسرى بسجن النقب
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مكتب إعلام الأسرى، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، نقلت، صباح اليوم السبت، جميع الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) بسجن (النقب) إلى قسم 8 في سجن (رامون).
وأشارت مكتب إعلام الأسرى، إلى أن ذلك جاء بعد الإعلان عن إصابات جديدة بالفيروس في قسم 3 بسجن (النقب)، لافتاً إلى أن التقديرات تفيد بإصابة غالبية القسم بفيروس (كورونا) بناءً على الأعراض التي بدأت تظهر على الأسرى.
وقال: "هناك تخوف كبير من انتقال فيروس (كورونا) إلى أقسام أخرى في سجن (النقب) في ظل الاستهتار المتواصل من قبل إدارة سجون الاحتلال".
أفاد مكتب إعلام الأسرى، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، نقلت، صباح اليوم السبت، جميع الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) بسجن (النقب) إلى قسم 8 في سجن (رامون).
وأشارت مكتب إعلام الأسرى، إلى أن ذلك جاء بعد الإعلان عن إصابات جديدة بالفيروس في قسم 3 بسجن (النقب)، لافتاً إلى أن التقديرات تفيد بإصابة غالبية القسم بفيروس (كورونا) بناءً على الأعراض التي بدأت تظهر على الأسرى.
وقال: "هناك تخوف كبير من انتقال فيروس (كورونا) إلى أقسام أخرى في سجن (النقب) في ظل الاستهتار المتواصل من قبل إدارة سجون الاحتلال".
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