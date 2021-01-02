الصحة بغزة: تسجيل 11 حالة وفاة و704 إصابات بفيروس (كورونا)

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، تسجيل 11 حالات وفاة، و704 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد إجراء 1953 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، حول تطورات تفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة، إلى تعافي 560 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما إجمالي تراكمي للمصابين، بلغ 41968 إصابة، وبلغ إجمالي الحالات النشطة 9816 حالة.



وأوضحت الوزارة، أن إجمالي المتعافين، بلغ 31766 حالة، وإجمالي الوفيات 386 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 268 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 151 حالة.