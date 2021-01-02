زوارق الاحتلال تفتح النيران صوب الصيادين شمال غزة

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رام الله - دنيا الوطن

فتحت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، نيران أسلحتها الثقيلة تجاه الصيادين في عرض بحر شمال قطاع غزة.



وأفادت مصادر محلية ، أن زوارق الاحتلال، أطلقت النيران وعدداً من القذائف في عرض البحر، مما أحدث أصوات انفجارات ضخمة على شاطئ البحر.



وأشار إلى أن زوارق الاحتلال، استهدفت الصيادين، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار بمراكب الصيادين.