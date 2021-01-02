عربي

سياح إسرائيليون هربوا (الماريغوانا) من تل أبيب إلى دبي في رأس السنة

سياح إسرائيليون هربوا (الماريغوانا) من تل أبيب إلى دبي في رأس السنة
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (N12) في إسرائيل: إن عدداً من السياح الإسرائيليين، الذين سافروا إلى دبي لقضاء عطلة رأس السنة الميلادية، أدخلوا الحشيش و(الماريغوانا) إلى الدولة الخليجية، التي تملك قيوداً صارمة تجاه المواد المخدرة، حسبما نقلت (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية.

ووفق موقع قناة (الحرة) فقد أكدت القناة الإسرائيلية، أن حوالي 8 آلاف إسرائيلي، وصلوا إلى دبي للاحتفال بالعام الميلادي الجديد، في الإمارة التي تشتهر بإقامة أضخم عروض الألعاب النارية بهذه المناسبة.

وأشارت إلى أن الإسرائيليين، الذين ذهبوا للاحتفال بدخول العام الجديد في دبي، ضربوا عصفورين بحجر واحد من خلال الابتعاد عن الإغلاق الذي تعيشه إسرائيل للمرة الثالثة منذ بداية الوباء، إضافة إلى الاستمتاع بالاحتفالات التي تعيشها الإمارة الخليجية.

ووفقاً للمعلومات التي أوردتها القناة، فإن الشباب الإسرائيلي لم يكن يعلم عن القوانين الصارمة والعقوبات المشددة، التي تفرضها دولة الإمارات على الأشخاص المتورطين بحيازة المخدرات.

وبحسب القانون الإماراتي، فإن حيازة المخدرات وتهريبها من الممكن أن يؤدي إلى السجن 20 عاماً وقد تصل العقوبة أيضاً للإعدام.

ويقول أحد الإسرائيليين: إنه أدخل كمية بسيطة من الحشيش و(الماريغوانا) لاستخدامها خلال الاحتفالات، مردفاً: "إنها بضعة غرامات من المخدرات الخفيفة".

وأضاف: "لا أعتقد أننا سنقع في مشكلة، نحن ندخن فقط في غرفتنا بالفندق"، فيما قال إسرائيلي آخر بأنه لم يكن يعلم خطورة المسألة، مشيراً إلى أنه احتفل في غرفته الفندقية.

وفقًا لتقديرات مختلفة، احتفل حوالي 8000 إسرائيلي بالعام الجديد في دبي في مجموعة متنوعة من الحفلات، على أسطح الفنادق، في النوادي، في الحانات، وقال إسرائيلي يعيش في دبي: "هناك حفلات مجنونة لكبار الشخصيات هنا على أسطح الفنادق، والطلب كبير من السياح الإسرائيليين، يريدون حضور جميع الحفلات البراقة ولا يستمعون للتعليمات، يعتقدون أنهم في بلد يُسمح لهم فيه بفعل ما يريدون، لا تحرص الأقنعة في الغالب على الابتعاد عن بعضها وتخاطر بغرامات باهظة".

أخبار ذات صلة

شاهد: &#34;الأمير النائم&#34; يستجيب لتوجيهات الطبيب

شاهد: "الأمير النائم" يستجيب لتوجيهات الطبيب

إصابة عمرو موسى بفيروس (كورونا)

إصابة عمرو موسى بفيروس (كورونا)

الأردن: 17 وفاة و1271 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 17 وفاة و1271 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية: تسجيل أقل عدد وفيات يومية بفيروس (كورونا) منذ ثمانية أشهر

السعودية: تسجيل أقل عدد وفيات يومية بفيروس (كورونا) منذ ثمانية أشهر

بأكثر من مليار دولار.. مصر توقع تسع اتفاقات للتنقيب عن النفط والغاز

بأكثر من مليار دولار.. مصر توقع تسع اتفاقات للتنقيب عن النفط والغاز

تونس: ترجيحات بإمكانية وصول الدفعة الأولى من اللقاح مع بداية الربع الأول من 2020

تونس: ترجيحات بإمكانية وصول الدفعة الأولى من اللقاح مع بداية الربع الأول من 2020

مصر تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

مصر تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

للمرة الثانية خلال أسبوعين.. قطر تشكو البحرين إلى مجلس الأمن الدولي

للمرة الثانية خلال أسبوعين.. قطر تشكو البحرين إلى مجلس الأمن الدولي

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

(أونروا) تُسدد رواتب موظفيها الأسبوع المقبل

(أونروا) تُسدد رواتب موظفيها الأسبوع المقبل

العسيلي: 40 مليون دولار تمويلات للشركات غير الربحية خلال العام 2020

العسيلي: 40 مليون دولار تمويلات للشركات غير الربحية خلال العام 2020

زوارق الاحتلال تفتح النيران صوب الصيادين شمال غزة

زوارق الاحتلال تفتح النيران صوب الصيادين شمال غزة

أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم السبت

أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم السبت

تعرف على أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

تعرف على أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

الحساينة: لا يمكن لجم إرهاب الاحتلال إلا بالمقاومة الشاملة

الحساينة: لا يمكن لجم إرهاب الاحتلال إلا بالمقاومة الشاملة

الأسرى المرضى بالرملة: نواجه فيروس الاحتلال والعجز والوباء... أنقذوا أرواحنا

الأسرى المرضى بالرملة: نواجه فيروس الاحتلال والعجز والوباء... أنقذوا أرواحنا

طالع أسعار العملات اليوم السبت

طالع أسعار العملات اليوم السبت

منوعات

إتهام سامو زين بتقليد محمد رمضان

إتهام سامو زين بتقليد محمد رمضان

شاهد: صابر الرباعي &#34;2020 سنة كبيسة عملت فيها 20 مسحة&#34;

شاهد: صابر الرباعي "2020 سنة كبيسة عملت فيها 20 مسحة"

دينا الشربيني تثير الجدل باحتفالها بالعام الجديد

دينا الشربيني تثير الجدل باحتفالها بالعام الجديد

براءة رامز جلال من تهمة السرقة

براءة رامز جلال من تهمة السرقة

تعرف على فنانات رفضن الزواج.. أصالة &#34;فشلت&#34; وزينة &#34;أدفع مليون دولار لو تزوجت&#34;

تعرف على فنانات رفضن الزواج.. أصالة "فشلت" وزينة "أدفع مليون دولار لو تزوجت"

شاهد: الجمهور يصف الدكتورة خلود بـ&#34;المريضة&#34; لهذا السبب

شاهد: الجمهور يصف الدكتورة خلود بـ"المريضة" لهذا السبب

فيديو: عابد فهد يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة حاتم علي

فيديو: عابد فهد يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة حاتم علي

شاهد: على وقع &#34;التغريبة الفلسطينية&#34;.. تشييع جثمان المخرج حاتم علي

شاهد: على وقع "التغريبة الفلسطينية".. تشييع جثمان المخرج حاتم علي

مصر: نقابة المهن التمثيلية تقرر إلغاء إيقاف محمد رمضان

مصر: نقابة المهن التمثيلية تقرر إلغاء إيقاف محمد رمضان

تعرض نجمة برنامج (ذا فويس) للاختطاف والاغتصاب

تعرض نجمة برنامج (ذا فويس) للاختطاف والاغتصاب

عربي

إصابة عمرو موسى بفيروس (كورونا)

إصابة عمرو موسى بفيروس (كورونا)

الأردن: 17 وفاة و1271 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 17 وفاة و1271 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية: تسجيل أقل عدد وفيات يومية بفيروس (كورونا) منذ ثمانية أشهر

السعودية: تسجيل أقل عدد وفيات يومية بفيروس (كورونا) منذ ثمانية أشهر

بأكثر من مليار دولار.. مصر توقع تسع اتفاقات للتنقيب عن النفط والغاز

بأكثر من مليار دولار.. مصر توقع تسع اتفاقات للتنقيب عن النفط والغاز