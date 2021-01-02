سياح إسرائيليون هربوا (الماريغوانا) من تل أبيب إلى دبي في رأس السنة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت قناة (N12) في إسرائيل: إن عدداً من السياح الإسرائيليين، الذين سافروا إلى دبي لقضاء عطلة رأس السنة الميلادية، أدخلوا الحشيش و(الماريغوانا) إلى الدولة الخليجية، التي تملك قيوداً صارمة تجاه المواد المخدرة، حسبما نقلت (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية.



ووفق موقع قناة (الحرة) فقد أكدت القناة الإسرائيلية، أن حوالي 8 آلاف إسرائيلي، وصلوا إلى دبي للاحتفال بالعام الميلادي الجديد، في الإمارة التي تشتهر بإقامة أضخم عروض الألعاب النارية بهذه المناسبة.



وأشارت إلى أن الإسرائيليين، الذين ذهبوا للاحتفال بدخول العام الجديد في دبي، ضربوا عصفورين بحجر واحد من خلال الابتعاد عن الإغلاق الذي تعيشه إسرائيل للمرة الثالثة منذ بداية الوباء، إضافة إلى الاستمتاع بالاحتفالات التي تعيشها الإمارة الخليجية.



ووفقاً للمعلومات التي أوردتها القناة، فإن الشباب الإسرائيلي لم يكن يعلم عن القوانين الصارمة والعقوبات المشددة، التي تفرضها دولة الإمارات على الأشخاص المتورطين بحيازة المخدرات.



وبحسب القانون الإماراتي، فإن حيازة المخدرات وتهريبها من الممكن أن يؤدي إلى السجن 20 عاماً وقد تصل العقوبة أيضاً للإعدام.



ويقول أحد الإسرائيليين: إنه أدخل كمية بسيطة من الحشيش و(الماريغوانا) لاستخدامها خلال الاحتفالات، مردفاً: "إنها بضعة غرامات من المخدرات الخفيفة".



وأضاف: "لا أعتقد أننا سنقع في مشكلة، نحن ندخن فقط في غرفتنا بالفندق"، فيما قال إسرائيلي آخر بأنه لم يكن يعلم خطورة المسألة، مشيراً إلى أنه احتفل في غرفته الفندقية.



وفقًا لتقديرات مختلفة، احتفل حوالي 8000 إسرائيلي بالعام الجديد في دبي في مجموعة متنوعة من الحفلات، على أسطح الفنادق، في النوادي، في الحانات، وقال إسرائيلي يعيش في دبي: "هناك حفلات مجنونة لكبار الشخصيات هنا على أسطح الفنادق، والطلب كبير من السياح الإسرائيليين، يريدون حضور جميع الحفلات البراقة ولا يستمعون للتعليمات، يعتقدون أنهم في بلد يُسمح لهم فيه بفعل ما يريدون، لا تحرص الأقنعة في الغالب على الابتعاد عن بعضها وتخاطر بغرامات باهظة".