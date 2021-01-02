(كورونا) عالميًا: أكثر من مليون و835 ألف وفاة و84 مليوناً و383 ألف إصابة

حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات، جراء الإصابة بالفيروس بلغ مليوناً و835 ألفاً و399 وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين نحو 84 مليوناً و383 ألف إصابة، تعافى منهم أكثر من 59 مليوناً و642 ألف مريض.



وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 218 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة، 561 ألفاً و913 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 9,470 حالة وفاة.



وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي سجلت الجمعة، أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (2,129 وفاة)، والمكسيك (910 وفيات)، وبريطانيا (613 وفاة)، وروسيا (536 وفاة)، والبرازيل (465 وفاة).



وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالمياً، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (166,044 إصابة)، وبريطانيا (53,285 إصابة)، وروسيا (27,039 إصابة)، والبرازيل (24,605 إصابات)، وإيطاليا (22,211 إصابة).



ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم السبت، الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (356,445 وفاة)، والبرازيل (195,441 وفاة)، والهند (149,218 وفاة)، والمكسيك (126,507 وفيات)، وإيطاليا (74,621 وفاة).



فيما بينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثراً عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (20,617,346 إصابة)، والهند (10,305,788 إصابة)، والبرازيل (7,700,578 إصابة)، وروسيا (3,186,336 إصابة)، وفرنسا (2,639,773 إصابة).



رام الله - دنيا الوطنأظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)