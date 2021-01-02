أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم السبت
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الخضروات والدجاج في أسواق قطاع غزة، اليوم السبت، على النحو التالي:
طماطم 2
خيار 2
بصل 2.5
كوسا 2.5
باذنجان 2
بطاطس 2.5
فلفل 2
جزر 2
ثوم 12
ملفوف 2
زهرة 2
قرع 2
ليمون 1.7
ملوخية 3
فصوليا 5
بيض 10
دجاج 10
لحمة 35.
جاءت أسعار الخضروات والدجاج في أسواق قطاع غزة، اليوم السبت، على النحو التالي:
طماطم 2
خيار 2
بصل 2.5
كوسا 2.5
باذنجان 2
بطاطس 2.5
فلفل 2
جزر 2
ثوم 12
ملفوف 2
زهرة 2
قرع 2
ليمون 1.7
ملوخية 3
فصوليا 5
بيض 10
دجاج 10
لحمة 35.
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