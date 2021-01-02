أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم السبت

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار الخضروات والدجاج في أسواق قطاع غزة، اليوم السبت، على النحو التالي:



طماطم 2



خيار 2



بصل 2.5



كوسا 2.5



باذنجان 2



بطاطس 2.5



فلفل 2



جزر 2



ثوم 12



ملفوف 2



زهرة 2



قرع 2



ليمون 1.7



ملوخية 3



فصوليا 5



بيض 10



دجاج 10



لحمة 35.