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شاهد: "الأمير النائم" يستجيب لتوجيهات الطبيب

شاهد: "الأمير النائم" يستجيب لتوجيهات الطبيب
رام الله - دنيا الوطن
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديداً، يظهر استجابة الأمير السعودي، الوليد بن خالد بن طلال المعروف باسم "الأمير النائم" لتوجيهات الطبيب بعد غيبوبة دامت 15 عاماً.

ويظهر في مقطع الفيديو، الذي لم يُعرف توقيت تصويره، الأمير الوليد، وهو يقوم برفع أصابعه إلى أعلى استجابة لتوجيهات الطبيب.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يستجيب فيها "الأمير النائم" ويقوم بتحريك أعضاء من جسمه، حيث سبق أن نشرت الأميرة ريما بنت طلال، أخت الأمير، الملياردير السعودي الوليد بن طلال، مقطع فيديو لتحريك "الأمير النائم" رأسه من الجهة اليمني إلى اليسرى.

 

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