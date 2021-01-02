الصحة الفلسطينية: الحالة الوبائية لم تستقر والصورة ستتضح أكثر هذا الأسبوع

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو لجنة الطوارئ في وزارة الصحة الفلسطينية، أسامة النجار، صباح اليوم السبت: إنه لايمكن القول، إن الحالة الوبائية قد استقرت، وإن هناك إمكانية أن تبدأ بالانخفاض.



وأضاف النجار لإذاعة (صوت فلسطين): "نلاحظ أن هناك إحجاماً في عدد الأشخاص، الذين يحضرون لعمل فحوصات في كافة المراكز الطبية، لأننا أيضاً عندما ندرس النسبة المئوية للإصابات مقارنة بعدد العينات، فهي تقريباً ثابتة في المحافظات، مع انخفاض طفيف جداً بنسبة واحد أو اثنين% وفي بعض المواقع تصل إلى ثلاثة أو أربعة%".



وذكر، "بالتالي استقرار الحالة الوبائية، مستمر بهذه الصورة، وأن هذا الأسبوع، سوف نرى فعلياً وعملياُ تأثيرات الأسبوعين السابقيين اللذين فرضت بهما الحكومة إجراءات الإغلاق والتقييد الحركي".



وعند سؤاله عن نسبة الإصابات الإيجابية مقارنة بعدد العينات التي تؤخد يومياً، فأجاب: "إنها ما زالت تترواح ما بين 15 إلى 17%، وأن هذا يجعلنا في حالة ارتباك في الواقع الفعلي لأعداد المصابين وأن نسبة 80% من الأسرة شاغرة في المستشفيات، ونسبة الوفيات تتذبذب يومياً ما بين 15 إلى 25 حالة.



وأشار إلى أن عملية التذبذب، جعلت نوعاً من الاستقرار في الحالة الوبائية، ولم تأتِ بالاخفاض المطلوب كما نراه.



وعن التوصيات لوزارة الصحة في ظل الحالة الوبائية الراهنة، دعا إلى التباعد الاجتماعي، وتقييد الحركة في الأماكن المزدحمة، حتى تأتي التطعيمات كما ذُكر في منتصف شهر شباط/ فبراير، ونبدأ بخفض الحالة الوبائية بشكل مميز.