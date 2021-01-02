شؤون فلسطينية

الحساينة: لا يمكن لجم ارهاب الاحتلال الا بالمقاومة الشاملة

الحساينة: لا يمكن لجم ارهاب الاحتلال الا بالمقاومة الشاملة
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، الدكتور يوسف الحساينة أن مشهد إطلاق النار من قبل جنود الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الجمعة، على الشاب الفلسطيني الأعزل هارون رسمي أبو عرام (24 عاما)، من قرية التوانة شرق مسافر يطا جنوب الخليل، ما أدى لإصابته بشلل رباعي، يوثّق بالصورة الحية السلوك الإرهابي المنظم  والمتوحش لجيش الاحتلال الذى تفوّق بإرهابه على سلوك عصابات الجريمة  المنظمة.

و قال الحساينة في تصريح صحفي له أمس الجمعة: "إن تعمد قوات الاحتلال في عمليات القمع والإرهاب لأبناء شعبنا العزل، أمام عدسات المصورين الصحفيين، يؤكد أن دولة  الكيان ماضية في ازدراء المجتمع الدولي والاستخفاف بكل مؤسساته، وأيضا تجسيد لخرقها للمواثيق والمعاهدات الدولية".

واشار الى أنه لا يمكن لجم هذا التغول ووقف هذا الإرهاب المتواصل بحق المدنيين من أبناء شعبنا، إلا بمقاومة  شاملة، من بينها المقاومة الشعبية للتصدى للعدوان والإرهاب "الإسرائيلي"، وبخطوات عملية توفر لها (المقاومة) كل الإمكانيات والدعم والإسناد، وأول هذا الخطوات وقف الملاحقة الأمنية ووقف التنسيق الأمني، وتوجيه الجماهير بكل مكوناتها للانخراط في مقاومة شعبية شاملة.

يشار الى أن قوات الاحتلال اطلقت النار على الشاب الفلسطيني الأعزل هارون رسمي أبو عرام (24 عاما)، من قرية التوانة شرق مسافر يطا جنوب الخليل، ما أدى لإصابته بشلل رباعي.

أخبار ذات صلة

تعرف على أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

تعرف على أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

الصحة الفلسطينية: الحالة الوبائية لم تستقر والصورة ستتضح أكثر هذا الأسبوع

الصحة الفلسطينية: الحالة الوبائية لم تستقر والصورة ستتضح أكثر هذا الأسبوع

الأسرى المرضى بالرملة: نواجه فيروس الاحتلال والعجز والوباء... أنقذوا أرواحنا

الأسرى المرضى بالرملة: نواجه فيروس الاحتلال والعجز والوباء... أنقذوا أرواحنا

القدس في 2020.. شهداء وانتهاكات واستيطان واقتحامات للأقصى وتهويد غير مسبوق

القدس في 2020.. شهداء وانتهاكات واستيطان واقتحامات للأقصى وتهويد غير مسبوق

إصابات في انفجار عرضي بمنزل شرقي مدينة غزة

إصابات في انفجار عرضي بمنزل شرقي مدينة غزة

طالع أسعار العملات اليوم السبت

طالع أسعار العملات اليوم السبت

تعرف على الحالة الجوية حتى منتصف الأسبوع

تعرف على الحالة الجوية حتى منتصف الأسبوع

وزارة الخارجية تصدر تعليمات لتسهيل سفر المواطنين

وزارة الخارجية تصدر تعليمات لتسهيل سفر المواطنين

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

تعرف على أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

تعرف على أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

الحساينة: لا يمكن لجم ارهاب الاحتلال الا بالمقاومة الشاملة

الحساينة: لا يمكن لجم ارهاب الاحتلال الا بالمقاومة الشاملة

الأسرى المرضى بالرملة: نواجه فيروس الاحتلال والعجز والوباء... أنقذوا أرواحنا

الأسرى المرضى بالرملة: نواجه فيروس الاحتلال والعجز والوباء... أنقذوا أرواحنا

وزارة الخارجية تصدر تعليمات لتسهيل سفر المواطنين

وزارة الخارجية تصدر تعليمات لتسهيل سفر المواطنين

&#34;الخارجية&#34;: وفاة وثلاث إصابات في صفوف جالياتنا بفيروس (كورونا)

"الخارجية": وفاة وثلاث إصابات في صفوف جالياتنا بفيروس (كورونا)

اشتية يترأس اجتماعاً للجنة الطوارئ العليا لبحث تمديد حالة الطوارئ غداً السبت

اشتية يترأس اجتماعاً للجنة الطوارئ العليا لبحث تمديد حالة الطوارئ غداً السبت

شاهد: جيش الاحتلال يعتقل فلسطيني عبر السياج الحدودي شمال قطاع غزة

شاهد: جيش الاحتلال يعتقل فلسطيني عبر السياج الحدودي شمال قطاع غزة

الخارجية تدين جريمة الاحتلال بحق أبو عرام وتطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا

الخارجية تدين جريمة الاحتلال بحق أبو عرام وتطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا

منوعات

فيديو: عابد فهد يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة حاتم علي

فيديو: عابد فهد يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة حاتم علي

شاهد: على وقع &#34;التغريبة الفلسطينية&#34;.. تشييع جثمان المخرج حاتم علي

شاهد: على وقع "التغريبة الفلسطينية".. تشييع جثمان المخرج حاتم علي

مصر: نقابة المهن التمثيلية تقرر إلغاء إيقاف محمد رمضان

مصر: نقابة المهن التمثيلية تقرر إلغاء إيقاف محمد رمضان

تعرض نجمة برنامج (ذا فويس) للاختطاف والاغتصاب

تعرض نجمة برنامج (ذا فويس) للاختطاف والاغتصاب

شاهد: سميرة سعيد تودع 2020 بعنف..وتسأل عن طريقة أفضل

شاهد: سميرة سعيد تودع 2020 بعنف..وتسأل عن طريقة أفضل

شاهد: ريهام سعيد تغني (مهرجانات) إلى جانب أوكا ومي كساب

شاهد: ريهام سعيد تغني (مهرجانات) إلى جانب أوكا ومي كساب

شاهد: أحدث ظهورلأحمد حلمي مع والدته.. ويسخر من زوجته

شاهد: أحدث ظهورلأحمد حلمي مع والدته.. ويسخر من زوجته

2020 عام الكآبة لفوز الفهد بعد نعتها بالـ(حقيرة)

2020 عام الكآبة لفوز الفهد بعد نعتها بالـ(حقيرة)

أبطال مسلسل (أنت أطرق بابي) يرويان تفاصيل طفولتهما

أبطال مسلسل (أنت أطرق بابي) يرويان تفاصيل طفولتهما

ماغي فرح: عام 2021 ...معالج لعام 2020.. واختفاء لفيروس (الكورونا)

ماغي فرح: عام 2021 ...معالج لعام 2020.. واختفاء لفيروس (الكورونا)

عربي

إصابة عمرو موسى بفيروس (كورونا)

إصابة عمرو موسى بفيروس (كورونا)

الأردن: 17 وفاة و1271 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 17 وفاة و1271 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية: تسجيل أقل عدد وفيات يومية بفيروس (كورونا) منذ ثمانية أشهر

السعودية: تسجيل أقل عدد وفيات يومية بفيروس (كورونا) منذ ثمانية أشهر

بأكثر من مليار دولار.. مصر توقع تسع اتفاقات للتنقيب عن النفط والغاز

بأكثر من مليار دولار.. مصر توقع تسع اتفاقات للتنقيب عن النفط والغاز