شؤون فلسطينية

الأسرى المرضى بالرملة: نواجه فيروس الاحتلال والعجز والوباء... أنقذوا أرواحنا

الأسرى المرضى بالرملة: نواجه فيروس الاحتلال والعجز والوباء... أنقذوا أرواحنا
رام الله - دنيا الوطن
ناشد الأسرى المرضى فيما تعرف "بعيادة سجن الرملة"، من خلال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، العالم أجمع بكل مؤسساته القانونية والحقوقية والإنسانية، "لإنقاذ حياتهم وإنهاء عذاباتهم الممتدة منذ سنوات طويلة حيث أصبحوا في خطر مواجهة فيروس كورونا الى جانب مواجهتهم فيروس الاحتلال وبطشه  والإهمال الطبي المتعمد".

وقال الأسرى المرضى في رسالتهم، يبدأ عام جديد "ولا زالت أجسادنا مرتعاً للأوبئة والأمراض، وما تسمى  "بإدارة عيادة سجن الرملة" تمارس بحقنا أبشع سياسات القتل الطبي، كعدم تشخيص أمراضنا بالشكل القانوني السليم وعدم تحويلنا للعلاج في المشافي المدنية المتخصصة وحرماننا من العلاجات اللازمة، والاكتفاء بإعطائنا المسكنات والمنومات".

وأضافوا "يرحل عام ويأتي آخر وأنات الوجع فينا لا تهدأ على مدار تلك الأيام الطوال، لم تعد أجسادنا المخدرة بالمسكنات تحتمل حبوبا أخرى تهلك الأعصاب وترهق القلوب وتخفي تحتها كوارث صحية لا نعلم مدى بؤسها، أن استمرار الصمت الدولي والحقوقي على جريمة كهذه، هي جريمة مماثلة".

وبينت الهيئة، أن عدد الأسرى المرضى في مستشفى سجن الرملة 13 أسيراً يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة للغاية كالشلل والأورام وإصابات الرصاص وغيرها، وهم: خالد شاويش، ومنصور موقدة، ومعتصم رداد، وناهض الأقرع، وصالح صالح، محمد طقاطقة، وهيثم بلل، وجهاد ومحمود بعيرات، ونضال ابو عاهور ومحمد مسالمة ورامي محمد.

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