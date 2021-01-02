بولتون: ترامب يريد تمزيق الحزب الجمهوري

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون، اليوم السبت، الرئيس دونالد ترامب، واتهمه بالسعي إلى تمزيق الحزب الجمهوري، وذلك عقب تصويت الحزب لصالح إبطال حق الرئيس في "الفيتو" ضد موازنة الدفاع.



وذكر بولتون في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر) "يبدو أن آخر أهداف ترامب هو تمزيق حزبه، إنه يوقد بنفسه نار جنازته السياسية من خلال مهاجمته للجمهوريين، الذين تجرؤوا على رفض الخضوع له".



وكان الجمهوريون في مجلس الشيوخ، أبطلوا، أمس الجمعة، حق ترامب في النقض (الفيتو)، للمرة الأولى خلال ولايته، ليقروا مشروع قانون للإنفاق الدفاعي، برغم اعتراضاته القوية قبل 20 يوماً من تركه المنصب.



وفي جلسة نادرة، انعقدت في أول يوم من العام الجاري، صوت مجلس الشيوخ بأغلبية 81 صوتا مقابل 13، ليحقق بذلك أغلبية الثلثين المطلوبة لإبطال الفيتو الرئاسي بدعم من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، قبل يومين من أداء الكونغرس الجديد للقسم يوم الأحد، ولم يتمكن المجلس من إبطال حق النقض في ثماني مرات سابقة.