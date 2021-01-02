دولي

ترامب يدعو أنصاره للاحتجاج على نتائج الانتخابات قبل اقرارها من الكونغرس

ترامب يدعو أنصاره للاحتجاج على نتائج الانتخابات قبل اقرارها من الكونغرس
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن التجمع الاحتجاجي الذي دعا إليه أنصاره سيكون في مدينة نيويورك صباحا، ردا على جلسة الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكتب ترامب عبر حسابه بموقع (تويتر): "التجمع الاحتجاجي سيكون في الساعة الـ11 من صباح الـ 6 من كانون الثاني/ يناير الحالي.. أوقفوا السرقة".

وأوضحت قناة (CNN) أن "مجموعة من المشرعين الجمهوريين، قد تحاول الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، خلال عملية إقرارها داخل الكونغرس في الـ6 من كانون الثاني/ يناير الجاري".

ونقلت القناة عن اثنين من أعضاء الكونغرس الجمهوريين، أنهما يتوقعان أن يقوم حوالي 140 من زملائهم أعضاء الحزب في مجلس النواب والعديد من أعضاء مجلس الشيوخ بمثل هذه المحاولة.

وسيتم في السادس من كانون الثاني/ يناير، وخلال اجتماع مشترك لمجلسي الكونغرس، إقرار نتائج التصويت في هيئة الناخبين، ووفقا للقواعد الحالية، يمكن للمشرعين معارضة الموافقة على نتائج التصويت في هيئة الناخبين بولاية معينة.

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