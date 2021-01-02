شؤون فلسطينية

إصابات في إنفجار عرضي بمنزل شرق مدينة غزة

إصابات في إنفجار عرضي بمنزل شرق مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
أُ صيب 4 أشخاص (3 أطفال وإمرأة) وصفت حالتهم بالطفيفة جراء وقوع انفجار عرضي في منزل في حي الشجاعية شرق غزة فجر اليوم

وقالت  مصادر محلية  أنه تم حضور طواقم الإسعاف والدفاع المدني وهندسة المتفجرات لمعاينة موقع الانفجار ومعرفة السبب.

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