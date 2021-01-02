تعرف على الحالة الجوية حتى منتصف الأسبوع

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رام الله - دنيا الوطن

يكون الجو صافيا الى غائم جزئي وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .



وهذه الليل، يكون الجو بارداً إلى شديد البرودة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.



الأحد 2021/01/03: يكون الجو صافيا الى غائم جزئي وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .



الاثنين2021/01/04: يكون الجو صافيا الى غائم جزئي وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .



الثلاثاء2021/01/05: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .



