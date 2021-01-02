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إصابة عمرو موسى بفيروس (كورونا)

إصابة عمرو موسى بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، إصابته بفيروس (كورونا) المستجد.

وقال موسى إن "حالته الصحية مستقرة، ولم يتم نقله إلى المستشفى، ويتلقى العلاج بالمنزل بعد أن عزل نفسه"، بحسب (روسيا اليوم).

وأضاف أن هناك عددا من الأطباء يتابعون حالته، وعلى اتصال دائم به ويستجيب لنصائحهم.

ودعا موسى إلى الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون، لأن "الفيروس ينتشر بسرعة كبيرة".

وطالب موسى أصدقاءه ومحبيه بـ"الدعاء له بالشفاء ولكل المصابين بالفيروس وجميع المرضى"، وتمنى السلامة للجميع وأن يحفظ الله مصر والبشرية جمعاء من البلاء والوباء وكل الأمراض.

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