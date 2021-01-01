إيران تحذر: سنرد بحزم على أي اعتداء أمريكي ومستعدون لكل السيناريوهات

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الجمعة، بأن طهران سترد على أي اعتداء أمريكي، ومستعدة لكل السيناريوهات.



وأضاف، في تصريحات صحفية، أن "هناك مؤشرات على وجود تحركات أمريكية مشبوهة في المنطقة"، مشيراً إلى أن طهران أبلغت واشنطن عن طريق قنوات خاصة بأنها ستتحمل تداعيات أي مغامرة في المنطقة.



وأكد، أن إيران لن تبادر بالاعتداء على أحد لكن ردها "سيكون حتميا وحازما"، متابعاً: "أبلغنا دولا في المنطقة بضرورة الحذر من الوقوع في فخ المؤامرات الأمريكية".



ولفت إلى أن طهران لا تسعى لخلق التوتر لكنها جادة بالكامل في الدفاع عن أمنها ومصالحها، مضيفاً: "ترامب سيرحل بإرث مشؤوم ولن ننسى اغتيال الجنرال سليماني ورفاقه".