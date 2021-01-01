اشتية يترأس اجتماعاً للجنة الطوارئ العليا لبحث تمديد حالة الطوارئ غداً السبت

يترأس رئيس الوزراء محمد اشتية، يوم غدٍ السبت، اجتماعاً للجنة الطوارئ العليا التي تضم وزارة الصحة واللجنة الوبائية وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ووزراء، بالتزامن مع انتهاء الإطار الزمني لحالة الطوارئ.







ومن المتوقع أن ترفع اللجنة توصية إلى الرئيس محمود عباس بتمديد حالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة تفشي فيروس (كورونا) على ضوء ما ستستمع إليه من اللجنة الوبائية ووزارة الصحة حول المنحنى الوبائي الذي سجل انخفاضاً طفيفاً خلال الفترة الماضية مع التزام المواطنين بالتدابير والإجراءات الاحترازية.

رام الله - دنيا الوطنوقال الناطق باسم وزارة الداخلية غسان نمر إنه سيترك لجميع القطاعات العمل ليوم غدٍ السبت وليومٍ واحدٍ فقط وفق إجراءاتٍ وتدابير وقائية إلى حين صدور بيان عن لجنة الطوارئ يحدد شكل وطبيعة الإجراءات الوقائية الهادفة لتسطيح المنحنى الوبائي.