شاهد: جيش الاحتلال يطلق قنابل مضيئة شمال غزة بعد رصد محاولة تسلل









رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، القنابل المضيئة على الحدود مع شمال قطاع غزة، بزعم محاولة فلسطيني التسلل عبر السياج الحدودي.وذكر موقع (مفزاك درومي) الإسرائيلي، أن محاولة التسلل كانت بالقرب من مستوطنة (مفلاسيم)، فيما هرعت قوة من جيش الاحتلال للمكان.وفي سياق آخر، قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجيش رصد عبور عدد من الأشخاص للخط الأزرق على الحدود اللبنانية.وأضاف، أنه جرى استدعاء القوات الإسرائيلية إلى النقطة وإطلاق النار في الهواء ما أدى إلى عودتهم إلى الأراضي اللبنانية.