قناة (كان): الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم إيراني من العراق واليمن

وقالت منشه، إن الجيش يستعد لاحتمال أن تستخدم إيران دولاً من الدائرة الثانية مثل: مليشيات من العراق واليمن، لمهاجمة "إسرائيل"، مقدراً أنها قد تستخدم صواريخ وطائرات مسيرة.

رام الله - دنيا الوطنكشفت كارميلا منشه، المراسلة العسكرية لقناة (كان) الإسرائيلية، الجمعة، النقاب عن استعدادات الجيش الإسرائيلي لاحتمال شن إيران هجمات ضد دولة الاحتلال.وأضافت، أن الاسبوع الماضي، أجرى الجيش الإسرائيلي تقييم للوضع ومناقشات، فيما أجريت مناورات عسكرية لإحباط هكذا محاولات.