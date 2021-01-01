شؤون فلسطينية

(تيك توك) يحذف حساب شبكة إخبارية فلسطينية لنشرها انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

(تيك توك) يحذف حساب شبكة إخبارية فلسطينية لنشرها انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
حذفت إدارة تطبيق (تيك توك) الصيني، الجمعة، حساب شبكة إخبارية فلسطينية، إثر نشرها المتكرر مقاطع فيديو تتناول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وتنتقد التطبيع العربي.

وقال حمزة الشوبكي، المسؤول عن إدارة حساب "شبكة قدس الإخبارية" على "تيك توك"، إن التطبيق الصيني حذف حسابهم دون سابق إنذار، وفقاً لـ (الأناضول).

وأضاف الشوبكي أن "المحتوى الذي داوم الحساب المحذوف على نشره يتعلق بالقضية الفلسطينية وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والتطبيع العربي مع إسرائيل".

وأردف أن الحساب "تم إنشاؤه، بداية العام الماضي، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن حظي بنحو 50 ألف متابع، شاهدوا أكثر من 1200 فيديو".

وذكر أن "عدد مشاهدات الفيديوهات المنشورة وصل لحوالي 7 ملايين، وعدد الإعجابات التي حصلت عليها بلغت نحو 350 ألفا".

وطالب الشوبكي إدارة (تيك توك) بالتراجع عن خطوة حذف حساب الشبكة، لأن استمرار ذلك "يعني دخوله في قائمة التطبيقات الاجتماعية التي تحارب المحتوى الفلسطيني وتدعم إسرائيل".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من إدارة التطبيق على أسباب حذف الحساب، خاصة أن الفلسطينيين يعتبرونه مساحة للنشر في ظل حذف مواقع تواصل اجتماعي أخرى وخاصة الأمريكية منها، الكثير من الحسابات الفلسطينية ذات المحتوى السياسي.

و"شبكة قدس الإخبارية"، مؤسسة صحفية فلسطينية يقوم على إدارتها مجموعة من الصحفيين الشباب، ولها مقرات بالضفة الغربية وقطاع غزة.

من جانبه، قال مدير مركز (صدى سوشال) إياد الرفاعي، إن "حذف حساب شبكة القدس يشكل مرحلة جديدة بالنسبة إلى المحتوى الفلسطيني على التطبيق".

وأضاف أن الفلسطينيين كانوا يعتبرون تطبيق (تيك توك) مساحة للهروب من القيود التي تضعها التطبيقات الأمريكية على المحتوى الفلسطيني".

وحول الأسباب المعتقدة وراء حذف الحساب، قال الرفاعي: "قد يكون بسبب كثرة البلاغات على الفيديوهات التي ينشرها، وقد يكون الأمر بسبب تواصل جهات نافذة مع إدارة التطبيق وطلبها حذف الحساب".

و(صدى سوشال)، مركز حقوقي فلسطيني غير حكومي، يدافع عن الحقوق الرقمية للمستخدمين والمعرضين للأخطار بسبب استخدامهم أدوات التواصل الاجتماعي.

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