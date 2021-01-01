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الأردن: 17 وفاة و1271 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 17 وفاة و1271 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الجمعة، تسجيل 17 وفاة و1271 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى (295,765) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (20,080) حالة، بينما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3851) حالة.

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