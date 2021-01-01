شؤون فلسطينية

سهى عرفات تصدر توضيحاً لتصريحاتها حول اغتيال أبو عمار والانتفاضة الثانية

سهى عرفات تصدر توضيحاً لتصريحاتها حول اغتيال أبو عمار والانتفاضة الثانية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سهى عرفات، أرملة الرئيس الراحل ياسر عرفات، توضيحاً حول تصريحات منسوبة لها نشرتها صحيفة (يديعوت أحرنوت)، اليوم الجمعة.

وقالت سهى، عبر صفحتها على موقع (انستجرام): "أزيد أن أوضح شئ مهم للصادقين من أبناء شعبنا. أنا عملت مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي في فيلم وثائقي عن أبو عمار وسيعرض بعد أسبوع، وكل ما تناقلته الصحافة هو خارج عن سياقه الأصلي".

وتابعت: "وأنا أصر أن موضوع أبو عمار لسه عند القضاء ولا استطيع أن اتهم احد بقتله حتى إسرائيل لأن ليس عندي أي دليل وأيضا ليس عندي دليل ضد احد لحد الآن ولا أريد أن تلزق التهم في معارك سياسية كيدية فلسطينية داخلية من دون دليل قاطع".

واستطردت: "تصريحاتي لم تتغير منذ أن استشهد أبو عمار أنني من دون دليل قاطع لن اتهم أحدا".

وأضافت: "هذا الذي قلته في المقابلة وسأقوله في المقابلات الأخرى. وقلت اتهمنا بالإرهاب زي مانديلا وغيره ولكن هذا الإرهاب الذين تتحدثون عنه هو الذي أوصل صوتنا إلى العالم اجمع. وبما أن الفيلم وثائقي قلت رأيي أن الانتفاضة غلط كانت لأننا خسرنا كتيراً وحربنا معهم كانت غير متساويه. لن أخاف أن اعطي رأيي حتى أن حرف فالحقيقة ستسطع دائما".

وكانت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، نشرت تصريحات منسوبة لسهى عرفات، تبرئ فيها إسرائيل من قتل أبو عمار، ووصفت الانتفاضة بأنها "خطأ كبير".

أخبار ذات صلة

(تيك توك) يحذف حساب شبكة إخبارية فلسطينية لنشرها انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

(تيك توك) يحذف حساب شبكة إخبارية فلسطينية لنشرها انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

فيديو: مشاهد جديدة لمناورة &#34;الركن الشديد&#34; تتضمن رسائل للاحتلال والأسرى

فيديو: مشاهد جديدة لمناورة "الركن الشديد" تتضمن رسائل للاحتلال والأسرى

الرئيس عباس يصدر قرارا بالعفو الخاص لعدد من المحكومين الجنائيين

الرئيس عباس يصدر قرارا بالعفو الخاص لعدد من المحكومين الجنائيين

راصد جوي: فلسطين تشهد &#34;جفاف مطري&#34; هو الأطول منذ ستة سنوات

راصد جوي: فلسطين تشهد "جفاف مطري" هو الأطول منذ ستة سنوات

سهى عرفات تبرئ &#34;إسرائيل&#34; من قتل أبو عمار وتصف الانتفاضة الثانية بـ &#34;الخطأ الكبير&#34;

سهى عرفات تبرئ "إسرائيل" من قتل أبو عمار وتصف الانتفاضة الثانية بـ "الخطأ الكبير"

يلتهم آلاف الدونمات.. البدء بشق طريق استيطاني ضخم شمال الضفة

يلتهم آلاف الدونمات.. البدء بشق طريق استيطاني ضخم شمال الضفة

قلقيلية: إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

قلقيلية: إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

باسم الرئيس عباس.. السفير عبد الهادي يقدم التعازي لعائلة المخرج حاتم علي

باسم الرئيس عباس.. السفير عبد الهادي يقدم التعازي لعائلة المخرج حاتم علي

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

(تيك توك) يحذف حساب شبكة إخبارية فلسطينية لنشرها انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

(تيك توك) يحذف حساب شبكة إخبارية فلسطينية لنشرها انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

يلتهم آلاف الدونمات.. البدء بشق طريق استيطاني ضخم شمال الضفة

يلتهم آلاف الدونمات.. البدء بشق طريق استيطاني ضخم شمال الضفة

قلقيلية: إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

قلقيلية: إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

باسم الرئيس عباس.. السفير عبد الهادي يقدم التعازي لعائلة المخرج حاتم علي

باسم الرئيس عباس.. السفير عبد الهادي يقدم التعازي لعائلة المخرج حاتم علي

&#34;الإعلام&#34; ترصد 350 انتهاكاً ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين الشهر الماضي

"الإعلام" ترصد 350 انتهاكاً ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين الشهر الماضي

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تصدر بياناً بذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية الـ 56

"العربية الفلسطينية" تصدر بياناً بذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية الـ 56

&#34;الخارجية&#34;: فتح باب التسجيل للراغبين بالسفر الى اسطنبول

"الخارجية": فتح باب التسجيل للراغبين بالسفر الى اسطنبول

&#34;الخارجية&#34;: الإرهاب اليهودي المنظم يوسع اعتداءاته الشرسة في كافة أرجاء الوطن المحتل

"الخارجية": الإرهاب اليهودي المنظم يوسع اعتداءاته الشرسة في كافة أرجاء الوطن المحتل

منوعات

فيديو: عابد فهد يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة حاتم علي

فيديو: عابد فهد يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة حاتم علي

مصر: نقابة المهن التمثيلية تقرر إلغاء إيقاف محمد رمضان

مصر: نقابة المهن التمثيلية تقرر إلغاء إيقاف محمد رمضان

تعرض نجمة برنامج (ذا فويس) للاختطاف والاغتصاب

تعرض نجمة برنامج (ذا فويس) للاختطاف والاغتصاب

شاهد: سميرة سعيد تودع 2020 بعنف..وتسأل عن طريقة أفضل

شاهد: سميرة سعيد تودع 2020 بعنف..وتسأل عن طريقة أفضل

شاهد: ريهام سعيد تغني (مهرجانات) إلى جانب أوكا ومي كساب

شاهد: ريهام سعيد تغني (مهرجانات) إلى جانب أوكا ومي كساب

شاهد: أحدث ظهورلأحمد حلمي مع والدته.. ويسخر من زوجته

شاهد: أحدث ظهورلأحمد حلمي مع والدته.. ويسخر من زوجته

2020 عام الكآبة لفوز الفهد بعد نعتها بالـ(حقيرة)

2020 عام الكآبة لفوز الفهد بعد نعتها بالـ(حقيرة)

أبطال مسلسل (أنت أطرق بابي) يرويان تفاصيل طفولتهما

أبطال مسلسل (أنت أطرق بابي) يرويان تفاصيل طفولتهما

ماغي فرح: عام 2021 ...معالج لعام 2020.. واختفاء لفيروس (الكورونا)

ماغي فرح: عام 2021 ...معالج لعام 2020.. واختفاء لفيروس (الكورونا)

يسرا اللوزي توجه رسالة بعد وصفها بـ&#34;أم الطرشة&#34;

يسرا اللوزي توجه رسالة بعد وصفها بـ"أم الطرشة"

عربي

الأردن: 17 وفاة و1271 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 17 وفاة و1271 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية: تسجيل أقل عدد وفيات يومية بفيروس (كورونا) منذ ثمانية أشهر

السعودية: تسجيل أقل عدد وفيات يومية بفيروس (كورونا) منذ ثمانية أشهر

بأكثر من مليار دولار.. مصر توقع تسع اتفاقات للتنقيب عن النفط والغاز

بأكثر من مليار دولار.. مصر توقع تسع اتفاقات للتنقيب عن النفط والغاز

تونس: ترجيحات بإمكانية وصول الدفعة الأولى من اللقاح مع بداية الربع الأول من 2020

تونس: ترجيحات بإمكانية وصول الدفعة الأولى من اللقاح مع بداية الربع الأول من 2020