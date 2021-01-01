شؤون فلسطينية

راصد جوي: فلسطين تشهد "جفاف مطري" هو الأطول منذ ستة سنوات

راصد جوي: فلسطين تشهد "جفاف مطري" هو الأطول منذ ستة سنوات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الراصد الجوي، عاصم عصيدة، إن فلسطين وبلاد الشام، تمر بفترة "جفاف مطري"، منذ عشرة أيام، وتعتبر الأطول منذ ستة سنوات، متوقعاً أن تستمر حتى منتصف الشهر الحالي على الأقل.

وأضاف عصيدة، إن فترة الانقطاع المطري الحالية هي الأطول، منذ شتاء عام 2014، فقد شهدت المنطقة انقطاعاً مطرياً لأكثر من شهر، حينها، وكانت سنة شحيحة بالأمطار، وفقاً لوكالة (صفا).

وأشار، إلى أن عام 2014، ٌسجل هطول ما متوسطه 60% من الأمطار على المناطق الفلسطينية بعد بعض الاستثناءات.

وتابع: "في حين لا تعد فترة الانقطاع المطري حتى الآن سيئة للزراعة بل على العكس مكنت المزارعين من الدخول الى حقولهم وحراثتها والاعتناء بها وذلك خلافاً للعامين الماضيين حيث خلا الشتاء من فترات انقطاع مطري طويلة".

وأوضح، أنه سجل العام الماضي 2020، حرارة أعلى من معدلها العام في غالبية أشهر السنة، وخاصة الأشهر من أيار/ مايو ومتى تشرين الأول/ أكتوبر، وشهدت المنطقة موجات حارة شديدة خاصة خلال الأشهر: أيار وآب/ أغسطس، وأيلول/ سبتمبر.

أما فيما يتعلق بشهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي فقد كانت الحرارة أعلى من المعدل، أما الأمطار فقد تفاوتت الكميات ما بين كميات مرتفعة جداً بمناطق في الشمال والسواحل إلى متدنية في المناطق الداخلية.

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