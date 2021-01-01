دولي

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الإصابات بالسلاسة الجديدة لفيروس (كورونا)

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الإصابات بالسلاسة الجديدة لفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بالطفرة الجديدة لفيروس (كورونا)، إلى 23 حالة.

وأضافت، أنه رصد ثماني عشرة حالة بالسلالة البريطانية، من الفيروس، مشيرةً إلى أن التحقيق الوبائي أشار إلى أن ستة من حاملي الفيروس قدموا من الخارج.

يذكر، أن بريطانيا أعلنت الشهر الماضي، عن اكتشاف سلاسة جديدة من فيروس (كورونا)، سريعة الإنتشار، وأثارت الذعر في مختلف دول العالم، التي أوقفت الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا.

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