سهى عرفات تبرئ "إسرائيل" من قتل أبو عمار وتصف الانتفاضة الثانية بـ "الخطأ الكبير"

رام الله - دنيا الوطن

قالت سهى عرفات، أرملة الرئيس الراحل ياسر عرفات، إن أبو عمار "تسمم من قبل أحد الفلسطينيين وليس من إسرائيل".







وأضافت سهى، في لقاء مع صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية: "اعتقد الجميع أن إسرائيل مذنبة، لكنني لا أتهمها في قتل زوجي".







وأشارت إلى أنها تقول باستمرار أنه من السهل جدًا اتهام إسرائيل، لكنني لا أعتقد أن الإسرائيليين قتلوه، ولو كانوا كذلك، "فنحن ننتقم منهم منذ مئات السنين".









ووصفت أرملة الرئيس الراحل، الانتفاضة الثانية بـ "الخطأ الكبير"، وأن زوجها ارتكب "خطأ كبيراً".وقالت سهى عرفات: "لا أعرف من أقنعه بتنفيذ انتفاضة عندما كان في خضم عملية سلام"، وأضافت "أخبرته بأنه يجب أن يوقف هجمات حركة حماس لأنها ستؤدي في النهاية إلى حرب أهلية".وأضافت: "تعتقد أنه ما كان يجب أن يعود عرفات إلى طريق "الإرهاب"، لكنها تدعي أن آخرين كانوا قتلة أكثر منه".وكشفت سهى أن عرفات حزن فعلاً حزناً شديداً على اغتيال رابين، مشيرة إلى أنه كان مهووسًا بكراهية شارون.