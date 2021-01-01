شؤون فلسطينية

قلقيلية: إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

قلقيلية: إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب اليوم الجمعة عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز السام، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17 عاماً.

وأفادت مصادر صحفية باندلاع المواجهات بعد اقتحام جنود الاحتلال القرية، ما أدى الى إصابة عشرات المواطنين بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من أبناء القرية، الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لتوسيع رقعة المقاومة الشعبية، حتى إنهاء الاحتلال.

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