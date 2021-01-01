باسم الرئيس عباس.. السفير عبد الهادي يقدم التعازي لعائلة المخرج حاتم علي





وأبلغ عبد الهادي، بقرار الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بمنح المرحوم المخرج حاتم علي وسام الفنون والثقافة والعلوم النجمة الكبرى تقديرا لفنه الملتزم والداعم للقضية الفلسطينية التي كانت في قلبه حيث توج فنه بالعمل الكبير

بمسلسل التغريبة الفلسطينية.





من جهتهم حملت عائلة عبد الهادي كل الشكر والتقدير للرئيس عباسعلى هذه اللفتة الكريمة التي تعبر عن اصالته القومية وتقدير للفن الملتزم.



كما اعتبرت عائلة المرحوم وسام الرئيس هو لكل من آمن بحق فلسطين بالحرية والاستقلال وان المرحوم عاش جزء كبير من حياته بجانب اشقائه الفلسطينين في مخيم اليرموك وكان يشعر بهم وكانه واحد منهم.













رام الله - دنيا الوطنشارك السفير انور عبد الهادي، مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية بجنازة المرحوم الفنان الكبير المخرج حاتم علي، ووضع اكليلاً باسم الرئيس محمود عباس على ضريح المرحوم كما قدم التعازي باسم الرئيس لعائلة المرحوم زوجته دلع الرحبي ولاشقائه محمد وزياد وابنه عمرو.