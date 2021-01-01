إصابة مواطن بجراح خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل





وأوضح شهود عيان، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص بشكل مباشر من مسافة الصفر باتجاه أبو عرام، عندما حاول منعهم من الاستيلاء على مولد كهربائي يستخدمه هو وأسرته.





رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطن برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في منطقة لتوانة، جنوب الخليل.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن مصادر محلية، وأفادت مصادر محلية، بأن الشاب هارون رسمي أبو عرام (24 عاماً) أصيب برصاص الاحتلال الحي في الرقبة، وتم نقله إلى مستشفى يطا الحكومي حيث وصفت إصابته بالحرجة.