شؤون فلسطينية

"الخارجية": فتح باب التسجيل للراغبين بالسفر الى اسطنبول

"الخارجية": فتح باب التسجيل للراغبين بالسفر الى اسطنبول
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين عن فتح باب التسجيل أمام المواطنين والطلبة ورجال الأعمال الراغبين بالسفر إلى اسطنبول أو عبر اسطنبول إلى أية دولة أخرى.

وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أنه تم فتح باب التسجيل، اليوم الجمعة، ويغلق في تمام الساعة السادسة من مساء هذا اليوم، وعلى المواطنين الراغبين بالسفر الى اسطنبول ولم يسجلوا لدينا سابقا المبادرة للتسجيل على المنصة على الرابط : www.mofa.pna.ps/evacuation .

وأوضحت أن الهدف من التسجيل في هذه المرحلة هو حصر الاعداد فقط.

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