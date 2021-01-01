"المقاومة الشعبية" تهنئ حركة فتح بذكرى انطلاقتها الـ 56
رام الله - دنيا الوطن
هنأت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، اليوم الجمعة، حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، بذكري انطلاقتها الـ 56.
وقالت الحركة في تصريح لها: "يسعدنا نحن في قيادة حركة المقاومة الشعبية وأمينها العام الشيخ أبو قاسم دغمش أن نتقدم منكم بالتهنئة الحارة بمناسبة ذكرى الانطلاقة السادسة والخمسين
لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)".
وأضافت: "بهذه المناسبة الطيبة نجدد تأكيدنا وتمسكنا بنهج الجهاد
والمقاومة..وبالثوابت الفلسطينية، متسلحين بسلاح الوحدة الوطنية لمواجهة الأخطار المحدقة بقضيتنا الفلسطينية، ولا بديل عن وحدة شطري الوطن".
وتابعت: سائلين المولى عز وجل التقدم والرقي في خدمة قضيتنا الوطنية حتى تحقيق التحرير والعودة والاستقلال, وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
هنأت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، اليوم الجمعة، حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، بذكري انطلاقتها الـ 56.
وقالت الحركة في تصريح لها: "يسعدنا نحن في قيادة حركة المقاومة الشعبية وأمينها العام الشيخ أبو قاسم دغمش أن نتقدم منكم بالتهنئة الحارة بمناسبة ذكرى الانطلاقة السادسة والخمسين
لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)".
وأضافت: "بهذه المناسبة الطيبة نجدد تأكيدنا وتمسكنا بنهج الجهاد
والمقاومة..وبالثوابت الفلسطينية، متسلحين بسلاح الوحدة الوطنية لمواجهة الأخطار المحدقة بقضيتنا الفلسطينية، ولا بديل عن وحدة شطري الوطن".
وتابعت: سائلين المولى عز وجل التقدم والرقي في خدمة قضيتنا الوطنية حتى تحقيق التحرير والعودة والاستقلال, وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
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