"المقاومة الشعبية" تهنئ حركة فتح بذكرى انطلاقتها الـ 56

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رام الله - دنيا الوطن

هنأت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، اليوم الجمعة، حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، بذكري انطلاقتها الـ 56.



وقالت الحركة في تصريح لها: "يسعدنا نحن في قيادة حركة المقاومة الشعبية وأمينها العام الشيخ أبو قاسم دغمش أن نتقدم منكم بالتهنئة الحارة بمناسبة ذكرى الانطلاقة السادسة والخمسين

لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)".



وأضافت: "بهذه المناسبة الطيبة نجدد تأكيدنا وتمسكنا بنهج الجهاد

والمقاومة..وبالثوابت الفلسطينية، متسلحين بسلاح الوحدة الوطنية لمواجهة الأخطار المحدقة بقضيتنا الفلسطينية، ولا بديل عن وحدة شطري الوطن".



وتابعت: سائلين المولى عز وجل التقدم والرقي في خدمة قضيتنا الوطنية حتى تحقيق التحرير والعودة والاستقلال, وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.