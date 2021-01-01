النائب العام بغزة: 2021 سيشهد تطوراً فنياً وإدارياً في النيابة العامة

رام الله - دنيا الوطنأكد النائب العام، المستشار ضياء الدين المدهون خلال اجتماعه بالسادة المستشارين رؤساء النيابات ورؤساء الاقلام ومدراء الوحدات الإدارية، أن عام 2021 سيشهد تطورا فنيا واداريا في النيابة العامة، ووتعزيز بيئة عمل محفزة، من واقع اعتماد وتطبيق الخطة الاستراتيجية والتشغيلية، التي تتضمن أهدافها ترسخ العدالة وتحقق الأمن والاستقرار المجتمعي ومكافحة الجريمة وحماية الحريات والحقوق وتعزيز بيئة عمل مؤسسي قائما علي الجودة، فضلا عن تعزيز الاستقرار الوظيفي وتمكين الطواقم الفنية والادارية والارتقاء بالموارد البشرية، من خلالتطوير أدائها ومهاراتها وتسكينها بعد اعتماد الهكيل التنظيمي للنيابة العامة.وبيّن بأن الخطة الاستراتيجية ممنهجة وطموحة، تستثمر افضلالوسائل والانشطة لتطوير الاداء فى خدمة المتعاملين، وتعزز الحضور والتواصل مع كافة شركاء العدالة والمؤسسات المدنية والمجتمعية، وتسهم بتسريع وتيرة التحول الإلكتروني والنيابة الذكية، ضمن الجهود الرامية لتحسين جودة الاداء المهني والمؤسسي.وفي سياق آخر أعلن النائب العام خلال الاجتماع عن تتويج وفوز نيابة غزة الجزئية الدائرة الاولي كأفضل نيابة متميزة للعام الحالي2020 فى تقديم افضل الخدمات واستقبال الجمهور وتجويد العمل الفني والاداري وفوز نيابة خانيونس الكلية كأفضل نيابة كلية في التدقيق وحسن المرافعات امام المحاكم مبينا ان التنافس الايجابي المحمود انعكس بالايجاب على تقديم افضل الخدمات العدلية وتيسير معاملات المواطنين وتكريس بيئة عمل مفعمة بالتحفيز والمبادرات والابداع والايجابي.