السعودية: تسجيل أقل عدد وفيات يومية بفيروس (كورونا) منذ ثمانية أشهر

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل أقل عدد وفيات يومية، بفيروس (كورونا)، منذ ثمانية أشهر.



يأتي ذلك بعدما سجلت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل سبع حالات وفاة، بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.



كما أعلنت تسجيل 137 إصابة جديدة، و228 حالة شفاء، خلال نفس الفترة الزمنية.